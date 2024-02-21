​Зарплата Беллингема может вырасти из-за Мбаппе

Заработная плата полузащитника «Реала» Джуда Беллингема может вырасти. Как сообщает в социальных сетях журналист Рамон Альварес де Мон, в мадридском клубе изучают возможность пересмотра условий контракта Беллингема. В стане «сливочных» не хотят допустить ситуации, при которой после летнего трансфера Килиана Мбаппе пресса будет сравнивать зарплату француза с зарплатой англичанина.

По данным де Мона, пересмотр зарплаты может коснуться ещё нескольких футболистов «Реала». Если говорить о Беллингеме, то сейчас он зарабатывает 8 миллионов евро чистыми. При летнем переходе в «Манчестер Сити» англичанин зарабатывал бы больше.

В то же время отмечается, что инициатива по пересмотру контракта Беллингема принадлежит «Реалу», а не игроку.