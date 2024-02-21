​«Реал» использует «формулу Роналду» в сделке с Мбаппе – известны подробности

В прессе продолжает появляться информация об условиях контракта, который будет подписан между Килианом Мбаппе и «Реалом». В программе El Chiringuito TV были озвучены финансовые детали сделки. Так, зарплата 25-летнего Мбаппе составит 14 миллионов евро, а величина подписного бонуса – 40 миллионов евро.

Мбаппе получит 100% дохода от спонсорских соглашений, которые уже подписаны им до трансфера в «Реал». Что касается новых договоров со спонсорами, то Килиан будет получать 80% дохода, а клуб – 20%. Такую формулу «сливочные» использовали в сделках с большими звёздами вроде Криштиану Роналду.

​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале»