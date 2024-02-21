Френки де Йонг: «Я не получал предложение от «Барселоны» по новому контракту»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг отрицает слухи о том, что руководство предложило ему новый контракт с понижением зарплаты. Ранее нидерландец заявил, что зарабатывает гораздо меньше 40 миллионов евро в год, которые приписывала ему пресса.

«Я не получал предложение от «Барселоны» по новому контракту. Это всё ложь. Зачем вы это пишите? Mundo Deportivo, как и многие другие СМИ, постоянно лжёт. Зачем вы это делаете?», – спросил де Йонг на пресс-конференции.

26-летний Френки выступает за «Барселону» с 2019 года, когда перебрался из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро.