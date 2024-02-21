Флик не является приоритетным кандидатом для «Барселоны»

Руководство каталонской «Барселоны» не считает Ханса-Дитера Флика своим приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды. Об этом сообщает издание Sport.

По версии источника, Флик находится в шорт-листе «Барселоны» на замену Хави, но выше немца стоят другие фамилии. Ранее с тренерским постом на «Камп Ноу» был связан Томас Тухель. Сегодня стало известно, что по окончании сезона немецкий специалист покинет мюнхенскую «Баварию».

Если Флик не получит работу в «Барселоне», тренер хотел бы возглавить топ-клуб из Английской премьер-лиги. Ранее Ханс-Дитер выигрывал Лигу чемпионов на посту наставника «Баварии».