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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» хочет сохранить Савио

21 Февраля 2024 • 15:12 Комментировать
Жирона
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Райо Вальекано
26.02 23:00

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель поделился комментарием об игре нападающего команды Савио.

На данный момент 19-летний бразилец выступает за «Жирону» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Труа».

«Савио является частью проекта «Манчестер Сити». Ему нужно продолжать расти, и «Жирона» ему очень подходит для этого. Если у нас получится попасть в еврокубки, то еще один год в «Жироне» будет очень полезен для Савио», — приводит слова Карселя Man City International.

В текущем сезоне бразилец провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет семь ассистов.

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ЖИРОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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