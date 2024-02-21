Вальверде и Левандовски номинированы на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде и форвард «Барселоны» Роберт Левандовски попали в число номинантов на звание лучшего футболиста Ла Лиги по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба испанского чемпионата.

Помимо Вальверде и Левандовски, в список попали Маркос Льоренте («Атлетико» Мадрид), Юри Берчиче («Атлетик») и Анте Будимир («Осасуна»).

После 25 туров лидером в турнирной таблице чемпионата Испании является мадридский «Реал», на счету которого 62 очка. На второй позиции идет «Жирона», имея в копилке 56 очков, а замыкает тройку «Барселона» с 54 баллами в активе.

