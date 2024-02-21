Стало известно, когда «ПСЖ» объявит об уходе Мбаппе в «Реал»

Стало известно, когда «ПСЖ» официально объявит об уходе звездного нападающего Килиана Мбаппе.

По сообщениям в социальных сетях журналиста Джанлуки ди Марцио, парижане первыми получат уведомление, когда 25-летний форвард подпишет контракт с мадридским «Реалом». После этого «ПСЖ» и сам Мбаппе официально сообщат о расставании.

Ранее сообщалось, что Килиан пополнит ряды «королевского» клуба по завершении нынешнего сезона в статусе свободного агента. Его контракт с «Реалом» будет рассчитан на пять лет.

За французский гранд Мбаппе выступает с 2017 года.

Беллингем может пострадать из-за перехода Мбаппе