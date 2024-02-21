Френки де Йонг: «СМИ иногда критикуют мой уровень игры, но для меня это не имеет значения»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг дал понять, что его не волнует критика со стороны СМИ. Ранее нидерландец раскритиковал испанские медиа за выдумывание слухов. Футболист назвал ложью информацию о своей зарплате и о возможном уходе из «Барселоны» ближайшим летом.

«СМИ иногда критикуют мой уровень игры, но для меня это не имеет значения, ведь у каждого есть своё мнение. Тем не менее, я не приемлю ложь. Не лгите», – попросил де Йонг журналистов на пресс-конференции.

Френки в нынешнем розыгрыше Ла Лиги отметился одним голом в 17 матчах. Нидерландец проводит свой пятый сезон в Испании.