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Френки де Йонг: «СМИ иногда критикуют мой уровень игры, но для меня это не имеет значения»

21 Февраля 2024 • 13:12 Комментировать
Наполи
...
Барселона
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Через 8 ч. 59 мин.

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг дал понять, что его не волнует критика со стороны СМИ. Ранее нидерландец раскритиковал испанские медиа за выдумывание слухов. Футболист назвал ложью информацию о своей зарплате и о возможном уходе из «Барселоны» ближайшим летом.

«СМИ иногда критикуют мой уровень игры, но для меня это не имеет значения, ведь у каждого есть своё мнение. Тем не менее, я не приемлю ложь. Не лгите», – попросил де Йонг журналистов на пресс-конференции.

Френки в нынешнем розыгрыше Ла Лиги отметился одним голом в 17 матчах. Нидерландец проводит свой пятый сезон в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

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