«ПСЖ» может купить топ-вингера за 50 миллионов евро

Атакующий полузащитник «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс может покинуть чемпионат Испании и трудоустроиться во французской Лиге 1. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в трансфере 21-летнего вингера заинтересован «ПСЖ». Столичный клуб планирует оформить сделку в ближайшее трансферное окно. Рыночная стоимость Уильямса составляет 50 миллионов евро.

Нико выступает за басков с лета 2021 года. Его контракт с «Атлетиком» истекает по завершении сезона-2026/2027.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Уильямс провел 21 встречу, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.