Модрич решил, сколько ещё будет играть

38-летний полузащитник Лука Модрич, который может покинуть мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона, не планирует завершать игровую карьеру.

Как информирует Cadena Ser, опытный хорватский хавбек собирается выступать еще как минимум два года. Модрич планирует принять участие в чемпионате мира – 2026, который состоится на футбольных полях США, Канады и Мексики.

Лука защищает цвета «королевского» клуба с 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич провел 20 поединков. На счету полузащитника один забитый мяч и четыре голевые передачи.