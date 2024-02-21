Хави: «Мы не виним СМИ в своих результатах, но чувствуем несправедливость»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что не винит СМИ в нестабильных выступлениях своей команды в этом сезона. При этом специалист всё равно нашёл повод упрекнуть испанские медиа.

«Мы не виним СМИ в своих результатах, но чувствуем несправедливость. Некоторые новости просто не соответствуют действительности», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Барселона» в настоящий момент располагается на третьем месте в чемпионате Испании. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет 8 очков в турнирной таблице.