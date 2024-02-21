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Беллингем может пострадать из-за перехода Мбаппе

21 Февраля 2024 • 11:17 Комментировать

Руководство мадридского «Реала» пересмотрит условия контракта полузащитника Джуда Беллингема. Об этом отрапортовал журналист Рамон Альварес де Мон посредством социальных сетей.

Как уточнил источник, это связано с готовящимся переездом на «Сантьяго Бернабеу» звездного нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. 25-летний форвард должен присоединиться к «королевскому» клубу по завершении нынешнего сезона.

20-летний Беллингем стал игроком мадридского гранда летом прошлого года. За него «Реал» заплатил «Боруссии» 103 миллиона евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2029 года.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Джуд Беллингем ещё теги
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