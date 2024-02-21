В «Барселоне» ищут «крота» - Хави возглавил операцию

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ищет «крота» в раздевалке команды. Как сообщил журналист Хави Мигел в эфире El Chiringuito, в стане «сине-гранатовых» участились случаи слива информации в СМИ.

«Уже два месяца в клубе охотятся за «кротом». Все, что появляется в медиа, - это правда. У Хави цель – найти предателя. Он даже смотрел телефоны своих помощников. Сами же футболисты считают, что «крот» находится в тренерском штабе», - рассказал журналист.

Напомним, что Хави покинет пост главного тренера каталонского гранда по окончании нынешнего сезона. На его место претендуют Роберто де Дзерби и Ханс-Дитер Флик.