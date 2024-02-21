Делофеу: «Я был удивлён, что Хави объявил об уходе, но я его понимаю»

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Херард Делофеу прокомментировал решение Хави Эрнандеса покинуть пост главного тренера команды в конце сезона. Пока неизвестно, кто возглавит «сине-гранатовых» летом.

«Я был удивлён, что Хави объявил об уходе в конце сезона, но я его понимаю. Если ты плохо играешь два или три матча, ты уже начинаешь слышать много шума», – сказал Делофеу в беседе с журналистом Херардом Ромеу.

Делофеу в настоящий момент является игроком «Удинезе», но футболист отсутствует уже больше года из-за операции на колене. За «Барселону» Херард в своё время отметился двумя голами и двумя ассистами в 23 матчах во всех турнирах.