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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кто станет победителем Ла Лиги: оцениваем шансы

23 Февраля 2024 • 16:25 Комментировать

Испанская Ла Лига продолжает радовать нас шокирующими беспроигрышными сериями «Реала» и провальной игрой «Барселоны». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у кого из клубов наибольшие шансы на чемпионство в текущем сезоне.

«Атлетико» Мадрид

В текущем сезоне «Атлетико» проводит не самый стабильный для себя сезон. Однако в последнее время результаты команды немного улучшились, ведь в шести последних матчах «матрасники» проиграли всего один раз. Несмотря на это, отставание «Атлетико» от лидирующего «Реала» составляет целых 11 очков, поэтому шансы на трофей у подопечных Диего Симеоне минимальны.

Вероятность победы: 5%

«Барселона»

Команду Хави Эрнандеса очень штормит после прошлогоднего чемпионского сезона. В минувшем матче «Барселона» с трудом добилась выездной победы над «Сельтой» (2:1), а неделей ранее не смогла у себя дома одолеть предпоследнюю команду Ла Лиги – «Гранаду» (3:3). Конечно, «сине-гранатовые» стараются регулярно набирать очки, но при этом коллектив Хави регулярно пропускает и очень много позволяет соперникам у своих ворот. Не так давно испанский специалист объявил о своём уходе из «Барселоны» после окончания сезона, отметив, что на это решение ничего не может повлиять. Шансы «Барселоны» на золото в текущем сезоне невелики, ведь «Реал» Карло Анчелотти всех крушит на своём пути, не позволяя каталонцам приблизиться.  

Вероятность победы: 10%

«Жирона»

«Жирона» стала настоящим открытием этого сезона. Долгое время команда лидировала в турнирной таблице чемпионата Испании и считалась серьёзным фаворитом в борьбе за чемпионство. Тем не менее она не смогла выдержать натиск со стороны «Реала», которому разгромно проиграла в очном матче со счётом 0:4, а на днях ещё и оступилась в поединке с «Атлетиком», отпустив «сливочных» на шесть очков.

Вероятность победы: 20%

«Реал» Мадрид

Многие эксперты не верили в воскрешение «Реала» после не самого удачного прошлого сезона, однако с приходом английского бриллианта Джуда Беллингема игра команды значительно улучшилась. Хавбек сразу же стал лидером атак «Реала» и на данный момент является лучшим бомбардиром испанского чемпионата. После 25 туров «Реал» опережает идущую на втором месте «Жирону» на шесть баллов и, скорее всего, отрыв будет только расти, ведь в этом сезоне подопечные Анчелотти проиграли всего один раз, а сейчас они идут на серии из 19 матчей без поражений. 

Вероятность победы: 65%

Назван самый посещаемый клуб Ла Лиги — это не «Барселона»

Дмитрий Миляев


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига Жирона ещё теги
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