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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос примет важное решение в ближайшие недели

21 Февраля 2024 • 08:59 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос в ближайшее время примет решение насчет возможного возобновления карьеры в сборной Германии. Об этом стало известно журналистам The Athletic.

Источник отмечает, что в случае положительного решения 34-летнего футболиста тренерский штаб «бундестим» вызовет его на мартовские товарищеские матчи. В следующем месяце немецкая команда проведет спарринги против сборных Франции и Нидерландов.

Напомним, что Кроос покинул сборную Германии после чемпионата Европы 2021 года. В общей сложности полузащитник провел за национальную команду 106 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

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