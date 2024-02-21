Кроос примет важное решение в ближайшие недели

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос в ближайшее время примет решение насчет возможного возобновления карьеры в сборной Германии. Об этом стало известно журналистам The Athletic.

Источник отмечает, что в случае положительного решения 34-летнего футболиста тренерский штаб «бундестим» вызовет его на мартовские товарищеские матчи. В следующем месяце немецкая команда проведет спарринги против сборных Франции и Нидерландов.

Напомним, что Кроос покинул сборную Германии после чемпионата Европы 2021 года. В общей сложности полузащитник провел за национальную команду 106 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.