Гризманн высказал мнение о переходе Мбаппе в «Реал»

Форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о потенциальном переходе соотечественника Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал».

«Мбаппе ждет отличный прием в Испании. Я был бы рад противостоять ему в мадридском дерби», - передает слова нападающего Le Monde.

Ранее сообщалось, что Мбаппе договорился с «королевским» клубом о подписании пятилетнего контракта. 25-летний нападающий должен присоединиться к «сливочным» грядущим летом.

За парижский гранд Килиан выступает с августа 2017 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.