Эльгера – о Хави: «Он занимается самообманом и пытается убедить фанатов»

Экс-игрок «Реала» Иван Эльгера отреагировал на слова наставника «Барселоны» Хави о том, что по статистическим данным каталонский клуб должен лидировать в чемпионате Испании.

«Большие данные не особо важны для меня. Надо знать, как их использовать. Если ты идёшь третьим, то это неспроста», – приводит слова Эльгеры Marca.

По мнению Ивана, нельзя судить по этим показателям, так как «Реал» сейчас лидирует и показывает более качественную игру.

Эльгера считает, что эти данные испанский специалист использует для оправдания неудовлетворительных результатов.

Добавим, что «Реал» опережает «Барселону» в Ла Лиге на восемь баллов.