Френки де Йонг: «Я не зарабатываю 40 млн евро в год»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что зарабатывает гораздо меньше, чем принято считать.

Каталонский гранд испытывает финансовые трудности, из-за чего будущее высокооплачиваемого нидерландца постоянно подвергается сомнениям в СМИ.

«Я не зарабатываю 40 млн евро в год. Это просто неправда. Люди выдумали эту цифру, она далека от реальных значений», – цитирует Managing Barca де Йонга.

Если верить слухам, грядущим летом хавбек может перебраться «Пари Сен-Жермен» или один из клубов Английской премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 80 млн евро.