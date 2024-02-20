Кальдерон: «Мбаппе станет одним из важнейших игроков в истории «Реала»

Рамон Кальдерон, экс-глава «Реала», прокомментировал информацию, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перебраться в мадридский клуб.

«Если он продолжит играть так, как играл до сих пор, то наверняка станет одним из важнейших футболистов в нашей истории», – приводит слова функционера издание BBC.

Также Кальдерон отметил, что Мбаппе является игроком, которого хотят видеть в команде все гранды европейского футбола.

По его мнению, Килиан отлично впишется в коллектив и ещё больше усилит «сливочных».

Добавим, что «Реал» после 25 туров в чемпионате Испании возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 62 балла.