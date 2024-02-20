Де Йонг – об уходе из «Барселоны»: «Меня злят фальшивые слухи»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ответил на вопрос о своём будущем.

Как регулярно сообщают различные источники, нидерландец, считающийся самым высокооплачиваемым игроком «сине-гранатовых», может покинуть клуб предстоящим летом. Интерес к нему приписывается «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Мой уход из «Барселоны»? Честно говоря, меня уже злят фальшивые слухи. Некоторые журналисты попросту не знают стыда.

В прессе много говорят о моей зарплате, но ничто из этого не соответствует действительности», – заявил де Йонг на пресс-конференции в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», который состоится в среду.