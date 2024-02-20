Знаменитый защитник Диего Годин возобновил карьеру. Теперь его новым клубом в 38 лет стал уругвайский «Поронгос» из Тринидада, о переходе игрока сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что футбольный мир знает Диего как многолетнего защитника мадридского «Атлетико», он выступал в стане «матрасников» с 2010 по 2019 годы. Также в его карьере были уругвайские «Серро» и «Насьональ», «Вильярреал», миланский «Интер», «Кальяри», бразильский клуб «Атлетико Минейро» и аргентинский «Велес Сарсфилд».

Выступает этот клуб из города Тринидад уругвайского департамента Флорес в столичной футбольной лиге Флореса.