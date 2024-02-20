Пети раскритиковал главного тренера «Барселоны» Хави за постоянные жалобы

Экс-хавбек сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о главном тренере «Барселоны» Хави.

В частности, бывший футболист подверг критике испанского специалиста за постоянные жалобы.

«В последние несколько месяцев он стонал и жаловался на многие вещи – на судью, на деньги, на то, что некоторые игроки не в форме и не выкладываются на 100%», – приводит слова Пети издание As.

По мнению Пети, Хави не должен обвинять кого-то в своих неудачах, а обязан сделать всё для успеха каталонского клуба. Он считает, что такова участь топ-наставников.

Добавим, что завтра, 21 февраля, «сине-гранатовые» сыграют в гостях против итальянского «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.