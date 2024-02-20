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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский журналист: «Не могу назвать трансфер Захаряна худшим в Ла Лиге за последнее время»

20 Февраля 2024 • 16:49 Комментировать

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина, который представляет издание AS, оценил трансфер Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Как известно, в 27 официальных матчах после трансфера в «Реал Сосьедад» Захарян отдал один голевой пас. Других результативных действий у россиянина не было.

«Не могу назвать трансфер Захаряна худшим в Ла Лиге за последнее время. Было много плохих трансферов, большое количество игроков не оправдали ожиданий», - цитирует Эспину «РБ Спорт».

В то же время Эспина отметил, что он не сталкивался с критикой трансфера Захаряна в Испании. По словам журналиста, россиянин провёл в команде не так много времени, чтобы можно было делать какие-то выводы.

​«Разочаровывающее подписание»: В Испании оценили Захаряна

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Реал Сосьедад Арсен Захарян Хосе Антонио Эспина ещё теги
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