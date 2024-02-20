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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюндоган ответил, действительно ли игроки «Барселоны» испытывают стресс

20 Февраля 2024 • 16:29 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, действительно ли футболисты команды испытывают стресс из-за неоднозначных результатов. Напомним, в чемпионате Испании команда отстаёт от лидера на 8 очков. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» завтра сыграют с «Наполи» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Игроки «Барселоны» испытывают стресс? Моя профессиональная карьера длится уже 15 лет. Я могу сказать, что моё счастье всегда зависит от качества работы. Эти две вещи нельзя разделять. Нам нужно пытаться побеждать, даже если это кажется невозможным», – цитирует Гюндогана DPA.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган

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