​Пети объяснил, почему трансфер Мбаппе может стать проблемой для «Реала»

Бывший футболист национальной сборной Франции Эммануэль Пети высказался о возможном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

«Если Мбаппе перейдёт в «Реал», это может стать проблемой. Не только с точки зрения зарплат в раздевалке, но и с точки зрения лидерства. Беллингем и Винисиус великолепны. Мбаппе при переходе придётся играть на позиции центрального нападающего. Но мы знаем, что это не лучшая его позиция. Так что вопросов много, а ответов нет», - сказал Пети AS.

Напомним, что 25-летний Мбаппе может перейти в «Реал» свободным агентом – его действующий контракт с «ПСЖ» истекает.

Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»

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