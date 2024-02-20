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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бенитес оценил работу Анчелотти в «Реале»

20 Февраля 2024 • 16:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
25.02 23:00

Бывший наставник «Реала» Рафаэль Бенитес поделился комментарием о действующем главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

— Анчелотти справляется со своей работой. Всегда важно побеждать. Этот тот тренер, который добивается результатов с качественными футболистами, — цитирует Бенитеса The Athletic.

На данный момент «Реал» является лидером в турнирной таблице испанской Ла Лиги, сумев набрать 62 зачетных балла. Ближайший преследователь «сливочных» — «Жирона», в копилке которой 56 очков.

25 февраля подопечные Анчелотти примут на своем поле «Севилью» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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