Бенитес оценил работу Анчелотти в «Реале»

Бывший наставник «Реала» Рафаэль Бенитес поделился комментарием о действующем главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

— Анчелотти справляется со своей работой. Всегда важно побеждать. Этот тот тренер, который добивается результатов с качественными футболистами, — цитирует Бенитеса The Athletic.

На данный момент «Реал» является лидером в турнирной таблице испанской Ла Лиги, сумев набрать 62 зачетных балла. Ближайший преследователь «сливочных» — «Жирона», в копилке которой 56 очков.

25 февраля подопечные Анчелотти примут на своем поле «Севилью» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.