Гюндоган: «Был удивлён решением Хави, мне хотелось бы сделать для него больше»

Полузащитник «каталонской» «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал уход Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды. Напомним, именно испанец пригласил хавбека на «Камп Ноу» прошлым летом на правах свободного агента.

«Был удивлён решением Хави покинуть команду по окончании сезона. Мне хотелось бы сделать для него больше. У меня есть такое чувство», – цитирует Гюндогана издание DPA.

Пока неизвестно, кто станет новым тренером «Барселоны» после ухода Хави. Есть вероятность, что команду возглавит Ханс-Дитер Флик, под руководством которого Гюндоган ранее выступал в составе сборной Германии.