Модрич ответил Анчелотти, который хочет сделать хорвата своим ассистентом

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил главному тренеру Карло Анчелотти, который хотел сделать хорвата своим ассистентом в следующем сезоне. Итальянец предложил 38-летнему хавбеку роль помощника, но предложение было бы действительно только в том случае, если футболист по окончании сезона завершил бы карьеру.

Как сообщает издание Diario AS, Модрич отказался от роли ассистента Анчелотти, но поблагодарил тренера за предложение. По версии источника, хорват чувствует, что может отыграть ещё один сезон на топ-уровне.

Напомним, в конце нынешней кампании у Модрича истекает контракт с «королевским клубом».