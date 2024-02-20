​Эльгера осторожно оценивает вероятный трансфер Мбаппе в «Реал»

Бывший футболист «Реала» Иван Эльгера высказался о вероятном летнем переходе в мадридский клуб французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Нужно делать выводы из допущенных ошибок. В «Реал» уже приходили выдающиеся игроки, но они в итоге не блистали. А в «Реале» нужно побеждать из года в год. Замечательно, когда в команде много хороших футболистов, но нужно соблюдать баланс», - сказал Эльгера журналистам.

В настоящий момент Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ». В «Реал» 25-летний француз может перебраться летом в статусе свободного агента после истечения действующего контракта.

Когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе – появилась информация

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