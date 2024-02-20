​«Разочаровывающее подписание»: В Испании оценили Захаряна

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад». С тех пор россиянин провёл 27 матчей, в которых записал на свой счёт только одно результативное действие – голевой пас. Комментарий по поводу выступлений Захаряна дал Иньиго Таберна – испанский радиоведущий.

«Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» пока что нельзя назвать неудачным, но это разочаровывающее подписание. От него ожидали большего во всех отношениях, особенно когда дело касается голов и результативных передач», - цитирует Таберну Metaratings.

В то же время Таберна отметил, что фанаты в Испании поддерживают 20-летнего Арсена Захаряна в каждом матче.

Отметим, что «Реал Сосьедад» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.