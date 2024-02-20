Гюндоган высказался насчёт возможного назначения Флика в «Барселону»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался насчёт возможного назначения в команду главного тренера Хана-Дитера Флика. Летом немец может сменить на посту наставника «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса, который уже объявил об уходе по окончании сезона.

«Не мне решать, но всё, что я могу сказать, что Флик не только отличный человек, но и отличный тренер. Он прибыл в сборную Германии, когда команда была в очень сложной ситуации. Флик всегда был честен, и я его очень уважал», – цитирует Гюндогана журналист Фабрицио Романо.

Флик ранее выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов, но затем провалился на посту тренера сборной Германии.