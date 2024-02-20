​Источник сообщил, сколько миллионов «Реал» будет платить Мбаппе

С каждым днём Килиан Мбаппе становится ближе к тому, чтобы надеть футболку «Реала». Похоже, на этот раз ничего не сможет помешать переезду звёздного французского нападающего на «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает BBC, Мбаппе заключит с «Реалом» контракт на пять лет. Француз будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Также Килиан получит подписной бонус в 150 миллионов евро – эти деньги будут выплачиваться игроку в течение пяти лет. Ещё какую-то сумму Мбаппе принесут имиджевые права.

Стоит сказать, что информация о финансовых деталях будущего контракта Мбаппе с «Реалом» в прессе появляется регулярно.

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