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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе – появилась информация

20 Февраля 2024 • 14:49 Комментировать

Похоже, летом Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». На прошлой неделе появилась информация о том, что звёздный футболист уведомил президента «ПСЖ» о намерении уйти по завершению сезона в статусе свободного агента. Но когда о переходе француза в «Реал» объявят официально?

Как сообщает BBC, о переходе Мбаппе в мадридский клуб может быть объявлено тогда, когда «Реал» и «ПСЖ» потеряют возможность пересечься в плей-офф Лиги чемпионов.

Очевидно, что в Мадриде не хотят допустить ситуации, при которой Мбаппе весной будет играть против клуба за «ПСЖ» после объявления о грядущем переходе.

​В «ПСЖ» признали переход Мбаппе в «Реал»

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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