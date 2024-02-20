​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом»

Осенью Лионель Месси выиграл «Золотой мяч». Для звёздного аргентинца эта награда стала уже восьмой в карьере. Предыдущие семь Месси завоевал как игрок «Барселоны», а последнюю – как игрок «ПСЖ» и «Интер Майами» (по ходу 2023 года Лео поиграл за эти два клуба).

Как сообщает в социальных сетях журналист Микель Баскес, восьмой «Золотой мяч» Месси передал музею «Барселоны». Несмотря на тот факт, что Лионель выиграл приз не в качестве игрока «сине-гранатовых», он отправил его в родной клуб, чтобы поставить рядом с предыдущими семью.

Действующий контракт Лео Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

​Месси выступил с заявлением