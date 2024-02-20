Люк де Йонг: «Прощание Месси с «Барселоной» прошло очень странно»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Люк де Йонг высказался об уходе Лионеля Месси из стана «сине-гранатовых» летом 2021 года. Напомним, аргентинец был близок к новому контракту с «Барселоной», но из-за финансовых причин сделку подписать не удалось. Месси в итоге покинул клуб на правах свободного агента.

«Прощание Месси с «Барселоной» прошло очень странно. Конечно, меня не приглашали в качестве прямой замены Лионелю. Никто не может заменить этого футболиста, он один из лучших в истории. Я пришёл в «Барселону», чтобы помочь команде. Если честно, я занял место Месси в раздевалке», – сказал де Йонг в интервью The Guardian.