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Люк де Йонг: «Прощание Месси с «Барселоной» прошло очень странно»

20 Февраля 2024 • 14:02 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Люк де Йонг высказался об уходе Лионеля Месси из стана «сине-гранатовых» летом 2021 года. Напомним, аргентинец был близок к новому контракту с «Барселоной», но из-за финансовых причин сделку подписать не удалось. Месси в итоге покинул клуб на правах свободного агента.

«Прощание Месси с «Барселоной» прошло очень странно. Конечно, меня не приглашали в качестве прямой замены Лионелю. Никто не может заменить этого футболиста, он один из лучших в истории. Я пришёл в «Барселону», чтобы помочь команде. Если честно, я занял место Месси в раздевалке», – сказал де Йонг в интервью The Guardian.

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