Бенитес назвал главное требование при выборе сборной

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес, поработавший в «Ливерпуле» и «Ньюкасле», заявил о намерении попробовать свои силы в сборной.

«Мне было бы интересно возглавить сборную в будущем. Выступить с ней на чемпионате мира или Европы. Мне будет интересна команда, борющаяся за трофеи. Я очень сильно переживаю из-за поражений. Поэтому мне нужна команда, которая готова добиваться успеха», - передает слова тренера The Athletic.

В настоящий момент Бенитес возглавляет испанскую «Сельту». Под его руководством команда занимает лишь 17-е место в чемпионате Испании после 25 туров.