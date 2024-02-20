Канчельскис — об игре Захаряна: «Вечно в Испании ждать не будут, надо включаться»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлениях полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

Напомним, 20-летний россиянин перешёл в испанский клуб летом прошлого года из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» Захарян успел провести 27 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей.

По мнению Канчельскиса, не стоит заострять внимание на низкой результативности Захаряна, так как сейчас самое важное для него — это игровое время.

«Вроде тренер доверяет Арсену. А голы и передачи должны прийти. Не рубил бы с плеча по поводу результативности Захаряна. Человек в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда. Но вечно в Испании ждать не будут, надо уже включаться на полную», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт 23 февраля против «Вильярреала». Начало — в 23:00 по московскому времени.