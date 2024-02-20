Солер может стать одноклубником Захаряна

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может покинуть чемпионат Франции и перебраться в Испанию, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как информирует источник, заинтересованность в подписании 27-летнего хавбека проявляет «Реал Сосьедад». Испанский клуб предпримет попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Карлоса оценивается в 20 миллионов евро, а его трудовой договор с парижанами истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник сыграл 16 матчей. Солер отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.