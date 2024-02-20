«Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена

Каталонская «Барселона» уменьшила круг претендентов на пост главного тренера до двух человек. Как сообщается на страницах Todofichajes, «сине-гранатовые» выбирают между Хансом-Дитером Фликом и Роберто де Дзерби.

На кандидатуре немца настаивает президент клуба Жоан Лапорта, в то время как вариант с итальянцем продвигает спортивный директор Деку. На этой почве между Лапортой и Деку возник конфликт.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Барселоны» занимает Хави Эрнандес. Испанский наставник покинет команду по завершении текущего сезона.