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Анчелотти сделал Модричу интересное предложение

20 Февраля 2024 • 11:40 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел беседу с полузащитником команды Лукой Модричем. Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в соцсетях, итальянский специалист предложил 38-летнему хорвату войти в свой тренерский штаб.

Это может произойти в том случае, если Модрич примет решение о завершении игровой карьеры по окончании сезона-2023/2024. Контракт Луки с «королевским» клубом истекает грядущим летом.

Модрич защищает цвета мадридской команды с августа 2012 года. Трансферная стоимость хорвата оценивается в десять миллионов евро.

Модрич решил покинуть «Реал» - названа причина

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич ещё теги
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