Испанский журналист — о Захаряне: «За полгода показал, что он далеко не Карпин»

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель «Реала Сосьедад» Патчо де ла Рика высказался об игре российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Эксперт считает, что Захарян является не самым худшим трансфером в нынешнем сезоне, но он ещё может изменить ситуацию.

«Захарян за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает. Не думаю, что он уйдет в аренду этим летом. На его позиции не так много игроков», - приводит слова де ла Рики Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.