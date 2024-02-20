Моуринью: «Я бы не назвал празднование Беллингема высокомерным»

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал фирменное празднование полузащитника Джуда Беллингема, который является лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги с 16 голами в активе.

«Когда Беллингем забивает и расставляет руки в сторону, это показывает его характер. Я не назвал бы празднование высокомерным. Он лишь хочет сказать болельщикам: «я опять это сделал», – приводит слова Моуринью FIVE UK.

Беллингем проводит свой дебютный сезон за «Реал». Летом «королевский клуб» раскошелился на 103 миллиона евро, чтобы оформить трансфер молодого англичанина из дортмундской «Боруссии».