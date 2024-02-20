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Чемпионат Испании. Ла Лига

Моуринью: «Я бы не назвал празднование Беллингема высокомерным»

20 Февраля 2024 • 10:58 Комментировать
Валенсия
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Реал Мадрид
02.03 23:00

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал фирменное празднование полузащитника Джуда Беллингема, который является лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги с 16 голами в активе.

«Когда Беллингем забивает и расставляет руки в сторону, это показывает его характер. Я не назвал бы празднование высокомерным. Он лишь хочет сказать болельщикам: «я опять это сделал», – приводит слова Моуринью FIVE UK.

Беллингем проводит свой дебютный сезон за «Реал». Летом «королевский клуб» раскошелился на 103 миллиона евро, чтобы оформить трансфер молодого англичанина из дортмундской «Боруссии».

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Реал Мадрид Жозе Моуринью Джуд Беллингем ещё теги

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