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«ПСЖ» готов заплатить за де Йонга 60 миллионов евро

20 Февраля 2024 • 10:44 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Французский «ПСЖ» ближайшим летом хотел бы заполучить в свои ряды полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга. По информации от издания Sport, парижане готовы заплатить за нидерландца 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» будет просить за Френки более высокую сумму компенсации. Полузащитник оценивается в 90-100 миллионов евро, но пока неизвестно, собирается ли платить такую сумму «ПСЖ».

«Барселона» недавно предложила де Йонгу новый контракт с сокращением зарплаты. Футболист не горит желанием подписывать новое соглашение на условиях руководства. Его зарплата составляет 37,5 миллионов евро в год.

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