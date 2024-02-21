Станет ли Мбаппе угрозой для Винисиуса в «Реале»: Что делать бразильцу

Килиан Мбаппе летом почти наверняка присоединится к «Реалу». Официального подтверждения нет, но все инсайдеры сообщают об этом как о неминуемом событии. Этот переход ставит под вопрос будущее Винисиуса в составе мадридской команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Мбаппе и Винисиус – конкуренты за место на поле?

Изначально, да. Оба предпочитают атаке действия на левом фланге, причём для обоих важно пространство, чтобы разбежаться. То есть в целом оба игрока схожи по своему типажу.. По этой причине сейчас тактические гики обсуждают вопрос, насколько Мбаппе и Винисиус совместимы на поле. Это, пожалуй, главный вопрос накануне переезда француза в Мадрид.

Вряд ли в «Реале» захотят расстаться с Винисиусом, всё же это один из лучших футболистов мира прямо сейчас. В этом случае перед Карло Анчелотти встанет вопрос, как разместить на поле обоих футболистов, и кто из них будет в большей степени привязан к левому флангу.

Как совместить Мбаппе и Винисиуса?

Вариантов глобально два: либо кто-то из этой пары перейдёт на правый край, либо кто-то из них окажется на острие атаки. Первый вариант выглядит не очень рабочим. И Винисиусу, и Мбаппе не совсем удобно играть справа, да и Родриго, кажется, сподручнее действовать на этом фланге.

Таким образом, скорее всего, Родриго с Винисиусом и Мбаппе составят атакующий треугольник. На острие, видимо, будет француз. Понятное дело, что никто не будет привязан к своей позиции, и смена мест на поле будет важным преимуществом игры «Реала». И всё же Мбаппе – не ярко выраженный форвард. Грубо говоря, это точно не Холанн, которого тоже сватают в Мадрид.

Большой вопрос, насколько Мбаппе будет уютно на острие атаки, и не будет ли он сваливаться на привычный левый фланг и тем самым мешать Винисиусу.

Кто сядет в запас «Реала» после прихода Мбаппе?

Вопрос интересный. У «Реала» сейчас нет ярко выраженного форварда. Хоселу всё же нельзя назвать игроком основного состава, он и так скорее игрок замены. С приходом Мбаппе, скорее всего, пострадают игроки других позиций. Если француз будет играть на острие, то он займёт место, где порой выходил Родриго. В свою очередь у бразильца останется место на правом фланге атаки, где иногда появляется Вальверде. Уругваец окончательно вернётся в середину поля, где есть ещё Камавинга и Чуамени, не считая Крооса и Модрича, чьё будущее в Мадриде непонятно.

С приходом Мбаппе может уменьшиться и время Браима Диаса, который появлялся на поле и в центре атаки, и справа. Кроме того, видимо, окончательно отпадёт необходимость в Себальосе.

На самом деле в конструкции состава «Реала» на будущий сезон есть ещё одна важная вводная. Летом в Мадрид переезжает Эндрик. Пусть он молод, но с учётом стоимости и статуса его явно берут, чтобы он играл. Если даже не сразу, то в перспективе, но наигрывать его надо.

Может, Винисиусу уйти?

Хотя на бумаге Винисиус и Мбаппе совместимы на поле, не следует исключать, что бразилец уйдет. С точки зрения «Реала» тактически это оправданно. Да и экономически ход неплохой – взять бесплатно Мбаппе и продать Винисиуса, за которого можно выручить огромные деньги. Мадридский клуб всё же вряд ли захочет расстаться с бразильцем.

Однако такое желание может возникнуть у самого Винисиуса. Сейчас бразилец является минимум одной из двух главных звёзд команды наравне с Джудом Беллингемом. Однако с приходом Мбаппе статус Винисиуса снизится. При этом сам бразилец мечтает о «Золотом мяче», а появление француза в «Реале» уменьшит его шансы.

Сам Винисиус наверняка хочет чувствовать себя лидером и звездой. Почти в любой другой команде мира ему этот статус будет обеспечен. Если в «Реале» готовы взять игрока на твою позицию, то, может, имеет смысл сменить команду?

Роман Андреев