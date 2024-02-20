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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Лаутаро мог играть за «Атлетико»

20 Февраля 2024 • 10:30 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем миланского «Интера» Лаутаро Мартинесе в преддверии противостояния в Лиге чемпионов УЕФА.

«Мартинес мог играть за «Атлетико», но решил выбрать другой путь. Это очень хороший футболист, он доказывает свой уровень на поле. У меня нет к нему никаких претензий из-за того, что он выбрал другое место. Я всегда радуюсь его успехам, ведь Лаутаро мой соотечественник», - цитирует главного тренера Relevo.

Первый матч между «Интером» и «Атлетико» состоится сегодня, 20 февраля, на стадионе в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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