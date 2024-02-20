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Чемпионат Испании. Ла Лига

Почему Захарян без голов в Испании: ответ есть

20 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать

Российский полузащитник Арсен Захарян уже шесть месяцев выступает за «Реал Сосьедад», однако не блещет там результативными действиями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постарается разобраться, почему 20-летний хавбек до сих пор не забил ни одного гола в Испании.

Игровое время

Это точно не может быть причиной слабой результативности Захаряна, который сыграл уже в 26 матчах во всех турнирах, но записал на свой счёт только один ассист. Россиянин играет много, наверное, даже больше, чем ожидалось. При этом нельзя сказать, что Захарян получает игровые минуты благодаря выдающейся игре. Причиной его частого попадания в стартовый состав являются многочисленные травмы партнёров по команде, вместо которых главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль использует Захаряна, однако футболист редко выходит на своей любимой позиции в центре поля.

Непрофильная позиция

Из 26 выходов на поле Захарян всего шесть раз играл центрального или атакующего полузащитника. В основном тренер использует его на левом фланге полузащиты или атаки, но иногда хавбек появляется и на правой бровке. Конечно, Арсену непривычно действовать на краю поля, в чём он сам признался в одном из интервью, но при этом отметил, что готов играть везде, где его видит Альгуасиль. Однако игра не на своей позиции является одним из факторов, почему Захарян до сих пор не забил.

Завышенные ожидания и давление со стороны российских СМИ

Захарян уехал в топовый чемпионат в сильный по европейским меркам клуб, поэтому в России за ним очень пристально следят и ждут от него всего и сразу. Разве Александр Головин с первых матчей стал тащить «Монако»? Или Алексей Миранчук быстро стал основным игроком «Аталанты»? Конечно, это было не так. Головин уже шестой год во Франции и только в этом сезоне стал настоящим лидером команды, а Миранчук лишь в начале этого года завоевал место в стартовом составе «Аталанты». Захаряну тоже нужно время. Важно, что Альгуасиль понимает это, ведь в одном из интервью он заявил, что не ждёт от Захаряна чего-то запредельного в первый год, именно по этой причине «Реал Сосьедад» подписал россиянина до 2029 года.

Вывод

Нельзя сказать, что Захарян играет плохо и не заслуживает большого количество игрового времени. Россиянин действует активно и чаще всего не портит картину при выходе на поле с первых минут или на замену. Захарян регулярно берёт игру на себя, бьёт с дальних дистанций, подаёт угловые, но пока не всё получается. В целом, хавбек практически не проваливается в матчах, просто ему пока не везёт. Если Захарян продолжит играть в свой футбол и бить по воротам, то голы обязательно придут.

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Дмитрий Миляев


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