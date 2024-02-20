Пети - о Мбаппе: «Каждые полгода одна и та же история»

Экс-футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я без понятия, что будет в итоге. Не знаю, какое решение примет Мбаппе. Мы уже устали от этой истории. Каждые полгода одно и то же. Никто не говорит о «ПСЖ», у всех на слуху только Килиан. Для некоторых футболистов это может быть проблемой», - передает слова Эммануэля AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «королевским» клубом контракт до лета 2029 года. В мадридский гранд он перейдет на правах свободного агента, поскольку его соглашение с парижанами истекает в конце текущего сезона.