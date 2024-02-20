Стало известно будущее Хоселу в «Реале»

Нападающий Хоселу может задержаться в мадридском «Реале». Как стало известно журналистам AS, боссы «королевского» клуба довольны игрой центрфорварда и намерены выкупить его у каталонского «Эспаньола» в конце сезона.

Согласно сведениям источника, сделка обойдется мадридскому гранду всего в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Хоселу поучаствовал в 35 поединках во всех турнирах. На счету нападающего 13 забитых мячей и четыре голевые передачи.

После 25 проведенных туров чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти набрали 62 балла и занимают первое место в турнирной таблице.