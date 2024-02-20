Мичел: «Жирона» будет бороться за Лигу чемпионов»

Рулевой «Жироны» Мичел пообщался с журналистами после гостевого поединка с «Атлетиком» Бильбао в рамках 25-го тура испанского чемпионата. Встреча завершилась победой басков со счетом 3:2.

«Это была прежняя «Жирона», несмотря на поражение. «Атлетик» - хорошая прессингующая команда, они постоянно оказывали давление на нас. Их тренерский штаб выбрал отличный план на игру. Я не могу сказать ничего плохого о своих подопечных. Мы будем продолжать бороться за выход в Лигу чемпионов», - передает слова тренера Mundo Deportivo.

По итогам 25 туров чемпионата Испании «Жирона» с 56 баллами занимает второе место в таблице.